Si svolge dal 22 al 29 settembre, nella Parrocchia dei Santi Simone e Giuda, in via Antica Milizia 54 a Ravenna, la quinta “Sagra salesiana - Siamo in festa!". Le giornate “calde” della festa sono quelle da giovedì 26 a domenica 29 settembre, quando gli stand gastronomici sono aperti tutte le sere e nella domenica anche a pranzo. Ogni giorno c'è un menù diverso, dalla carne al pesce, per soddisfare tutti i palati.

Spazio anche al divertimento: giovedì 26 ore 20,30 concerto della Teachers' Band; venerdì 27 ore 18,30 corsa podistica Sansi corre e ore 21 Orchestra dei Giovani; sabato 28 ore 17,30 Sansi's Got Talent; domenica 29 ore 16 Ballerini romagnoli, ore 18,30 coro femminile La Gioia, ore 21 Supertombolone.