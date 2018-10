Sagre autunnali, cinque giorni di festa a Godo di Russi

Conclusa la Fira di Sett Dulur, nel mese di ottobre si svolgono le tradizionali sagre autunnali nelle frazioni di Russi. Come da tradizione si partirà da Godo, che dal 4 all’8 ottobre festeggerà la Madonna del Rosario. Cinque giornate di festa ricche di appuntamenti culturali, eventi sportivi, spettacoli d’intrattenimento, oltre al tradizionale Palio di Godo e l’immancabile gastronomia locale.



PROGRAMMA

GIOVEDÌ 4 ottobre:

ORE 21.00 THE MUTTLEYS in concerto nel giardino del Rotterdam Pub



VENERDÌ 5 ottobre:

ORE 21.00 BARRACUDA LIGABUE TRIBUTE in concerto nel giardino del Rotterdam Pub



SABATO 6 ottobre:

ORE 09.30 presso Pieve di Godo CICLO RADUNO VINTAGE con pasta party - III Edizione

ORE 15.00 MERCATINO DEI BAMBINI con merenda, truccabimbi, palloncini e bolle di sapone con Giuly e Roby

ORE 19.00 “TAQSIM” BALLERINE DI DANZA DEL VENTRE al Bar 200 e APERICENA

ORE 20.00 PROCESSIONE PER LE VIE DEL PAESE: la Chiesa cattolica celebra la festa della Madonna del Rosario

ORE 20.45 JERRY LEE ROCK N ROLL BAND



DOMENICA 7 ottobre:

ORE 10.00 RADUNO FERRARI CON MOSTRA STATICA A PARTIRE DALLE ORE 12.00

ORE 10.00 Campo Sportivo: Torneo Mini Baseball Memorial "Murel" per principianti

ORE 10.30 PASSEGGITA organizzata dal gruppo Russi Cammina della Casa della Salute

ORE 14.30 PALIO DEL GODO

ORE 14.45 TOMBOLA di BENEFICIENZA organizzata dallo IOR (c/o palco centrale)

ORE 16.30 ARY E ALISSON BRASILFITNESS SHOW

ORE 18.00 Lara presenta TÒT IN FAMEJA : rassegna di farse in dialetto romagnolo e canzoni

ORE 19.00 APERICENA al Bar 200

ORE 20.30 WHISKY WIVES in concerto



LUNEDÌ 8 ottobre:

ORE 20.30 ORCHESTRA SILVAGNI



Dal venerdì sera aperto lo stand gastronomico del Baseball.