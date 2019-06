La cucina delle azdore, pizza e dolci a S.Andrea In Festa

Dal 7 al 10 giugno, quattro giorni di convivialità in parrocchia tra musica, mostre e specialità della tradizione a S.Andrea In Festa.

La sagra si rinnova ogni anno. La tradizionale ospitalità Santandreese va infatti di pari passo con l’abilità culinaria delle “azdore” che dei menù casalinghi conoscono ogni segreto per stuzzicare l’appetito dei buongustai e la curiosità degli assaggiatori che giungono da ogni parte numerosi. La cucina è l’attrazione principale della festa, con primi rigorosamente tirati al matterello e impreziositi dai saporiti condimenti della tradizione romagnola, che si abbinano ai vini scelti del territorio.

Divenuta ormai tipica della sagra è la pizza tirata sottile, cotta nei due forni a legna, arricchita da ingredienti di ottima qualità. I secondi non si limitano alla immancabile e deliziosa carne ai ferri, ma sono una vera e propria sequenza di specialità culinarie che bisogna provare. La mitica faraona allo spiedo è una vera e propria leccornia, che si ripropone apprezzatissima.

Non mancano i dolci della tradizione per far rivivere in tavola lo spirito dei “giorni della festa grossa”. Mostre e spettacoli rallegreranno le quattro serate di festa, arricchendo ulteriormente l’offerta a base di ospitalità romagnola e ottima cucina.

Eventi e spettacoli

Venerdì 7

Ore 19.00: Apertura stand gastronomico e pizzeria con forni a legna

Ore 20.30: Torneo di calcio giovanile (Per info e iscrizioni: 0546 46006 Circolo Anspi, tutte le sere dalle 20.30)

Ore 21.00: ONDE RADIO in concerto

Sabato 8

Ore 19.00:Animazione e Trucca Bimbi a cura di Hakuna-ra-matata.

Lezione sulle erbe spontanee e il loro utilizzo in cucina a cura della Dott.ssa Luciana Mazzotti.

Apertura stand gastronomica e pizzeria con forni a legna. Specialità della serata: PIATTO A BASE DI ERBE SPONTANEE

Ore 21.00: Gruppo Cicognani Danze

Domenica 9

Ore 9.00: Santa Messa

Ore 12.00: Apertura stand gastronomico con menù libero: scegli quello che vuoi! (dalle ore 12.00 alle 14.00)

Ore 18.00: Animazione e Trucca Bimbi a cura di Hakuna-ra-matata.

Apertura stand gastronomico e pizzeria con forni a legna

Ore 21.00: Orchestra Spettacolo Veronica Ricci & Jastin Visani

Lunedì 10

Ore 19.00: Apertura stand gastronomico e pizzeria con forni a legna

Ore 20.00: Torneo di calcio giovanile (Per info e iscrizioni: 0546 46006 Circolo Anspi, tutte le sere dalle 20.30)

Ore 21.00: Corcovado in concerto