Un pizzico di sale per la sicurezza stradale con la mostra fotografica “Sinergie saline"

In occasione della tradizionale manifestazione cervese Sapore di Sale, prevista per il secondo weekend di settembre si svolge un importante evento fotografico organizzato dal Circolo Fotografico Cervese in collaborazione con Hobby Foto Club e Controluce Foto Club.

Da giovedì 5 a domenica 8 settembre è possibile visitare la mostra fotografica “Sinergie Saline" presso la Sala Rubicone sita in Piazza A. Costa nei seguenti orari: Giovedì 5: dalle ore 20.00 alle ore 23.00 Venerdì 6: dalle ore 11.00 alle ore 23.00 Sabato 7: dalle ore 11.00 alle ore 23.00 Domenica 8: dalle ore 11.00 alle ore 23.00.

E' possibile ottenere le opere in mostra tramite offerta guidata e il ricavato sarà devoluto all’Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale.