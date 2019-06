Salmi fra passato e futuro con i Vespri a San Vitale

Là dove il passato incontra il futuro, frammenti di canti gregoriani, beneventani, romano-antichi, milanesi sono elaborati seguendo un flusso costante, in dialogo fra forme vocali arcaiche e concetti attuali: Salmi, la performance per live electronics di Maurizio Alfonsi, è il nuovo appuntamento della rassegna quotidiana Vespri a San Vitale.

Dall’11 al 13 giugno, sempre alle 19, Alfonsi - già consulente musicale del Centro Ricerche Musicali di Roma come esperto in sistemi digitali per la sintesi e l’elaborazione numerica del suono in tempo reale - si misura con una nuova forma di improvvisazione, dove il compositore è anche esecutore che distilla musiche preesistenti e le rielabora attraverso un irripetibile gesto creativo. I suoi “strumenti”? Algoritmi, controller digitali, campioni audio prelevati da chiese e luoghi di culto.

1 euro il biglietto per Vespri a San Vitale (la durata è di circa 40 minuti)