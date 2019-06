"Alla ricerca della bellezza", uno spettacolo itinerante fra i monumenti della città

Continua la proposta dell’Associazione riBellArti giunta alla sua quarta edizione attraverso la campagna Salvalarte di Legambiente per valorizzare e rendere fruibili al grande pubblico e ai turisti che si trovano sul nostro territorio, luoghi d’arte della nostra città.

“Apprezziamo e sosteniamo il programma di Salvalarte – afferma Elsa Signorino, assessore alla Cultura – per l’attenzione all’identità e alle espressioni artistiche di arte pubblica contemporanea del territorio. Nel contempo condividiamo l’opportunità offerta di proporle secondo un’ottica in grado di declinare antico e moderno, attraverso contaminazioni e una trasversalità che permettono una visione ricca e coinvolgente di come sia possibile vivere l’arte nella nostra città non solo da spettatori bensì da protagonisti”.

Salvalarte quest’anno pone l’attenzione oltre che al “Grande Ferro R”, che è il simbolo delle edizioni di questa campagna nella città di Ravenna, sul Palazzo di Teodorico, testimonianza della Città Imperiale. In questa occasione il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha aderito alla proposta ospitando la performance all’interno del Palazzo e inserendo l’evento nella festa europea della Musica che cade il 21 giugno.

In particolare, con una performance artistica itinerante a tappe, si vuole avviare un dialogo simbolico fra arte contemporanea e arte antica, fra identità culturale e ricerca di nuovi linguaggi. In questa ottica, ad aprire il percorso è la “Rotoballa” dell’artista Marco Bravura posta nel piazzale antistante il MAR, il Palazzo di Teodorico è teatro della seconda tappa e la conclusione del nostro “viaggio” si svolgerà al Grande Ferro R di Alberto Burri al Pala De Andrè.

Programma della giornata:

Sculture a Palazzo Teodorico, ore 10 presso il Palazzo di Teodorico si svolge la presentazione delle opere di Abra Degli Esposti, che rimarranno temporaneamente installate.

Performance “Alla Ricerca della Bellezza”. I percorsi a piedi o in bicicletta sono organizzati dal CEAS RA 21 in collaborazione con Legambiente Circolo Matelda e Fiab e il ritrovo per tutti è alle 17,50 nello spazio antistante l'ingresso del MAR

ore 17,50 partenza dall'area antistante il Museo d’Arte della città di Ravenna

Performance teatrale dal titolo “Io allo Specchio” che si svolge attorno alla “Rotoballa” di Marco Bravura .

ore 18,30 Palazzo Teodorico - la performance prosegue fino al monumento

Performance musicale “Il rimbalzo dell’Eco”

L’evento è inserito nell’ambito della giornata internazionale della musica promossa dal Ministero del Beni artistici e culturali

ore 19,45 Arrivo al Grande Ferro R di Alberto Burri presso area del pala de Andrè.

Coreografia partecipata “Onniscienza” - Performance di Scultura, musica e teatro dal vivo. Le arti si contaminano, le creatività di ognuno degli spettatori-attori si fondono per dare vita alla performance.

Scenografie e sculture di Abra Degli Esposti, composizione, direzione musicale e teatrale di Simone Marzocchi, con la partecipazione dei “giovani teatranti”

L'ingresso è libero

Al termine viene offerto un buffet.