Sam Paglia legge "I diari della Taunus"

Mercoledì 3 luglio torna sul palco del Bagno Adriasol di Pinarella un grande musicista, compositore e fumettista. Questa volta Sam Paglia però sarà nelle vesti di scrittore per un reading sotto le stelle del suo primo lavoro “I DIARI DELL TAUNUS”.



I diari della Taunus, di Sam Paglia, è un libro che tutti gli amanti della musica dovrebbero avere nelle loro librerie. Capitolo dopo capitolo, si snodano tanti racconti diversi, vita vissuta, di Sam, della sua band, la sua giovinezza, il suo passato. Colpisce come con maestria e semplicità l’autore ci faccia passare a varie vicissitudini della sua vita: viaggi, concerti, ospitate, ma anche pezzi di gioventù, senza hammond, senza strumento, ma solo con sé stesso. Il filo conduttore del libro? La sua Taunus, o meglio, i pensieri, scritti e raccolti dentro a un cruscotto.



Sam Paglia, al secolo Samuele Pagliarani, nasce a Cesenatico nel 1971. Inizia come disegnatore professionista nel 1991, lavorando come animatore a Londra dove rimane fino al 1995; nel frattempo studia musica e, nel 1996, fonda il Sam Paglia trio, un gruppo soul e jazz caratterizzato dal suono del suo organo Hammond, il celebre strumento americano usato nel gospel e nel blues. Pubblica numerosi album tra cui il fortunatissimo Nightclubtropez, che lo designa come “godfather” della lounge music italiana. Alterna musica, disegno e scrittura. I diari della Taunus è il suo primo libro.