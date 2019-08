San Lorenzo, vini romagnoli, musica e stelle con "Calici sotto la torre"

Per San Lorenzo torna l'occasione di trascorrere una piacevole serata sorseggiando un buon calice di vino in compagnia dei produttori della zona, grazie a Calici sotto la torre.

Sabato 10 e domenica 11 agosto, cullati dalla musica di sottofondo, si possono assaporare i gustosi piatti della tradizione romagnola e scrutare il cielo in cerca della prima stella cadente nel parco della Torre di Oriolo dei Fichi.

In entrambe le serate, a partire dalle ore 20 fino a mezzanotte, nel parco della Torre si potranno degustare il Centesimino, il Famoso, l’Albana, il Sangiovese e gli altri vini dei colli faentini raccontati direttamente dai vignaioli presenti con i loro banchi di assaggio, provando golosi abbinamenti con i cibi locali proposti da produttori di antichi grani, succhi e mieli. In entrambe le serate sarà attivo un chiosco con piccola ristorazione per un assaggio della gastronomia locale: pasta, piadina, affettati, arrosticini, dolci e non solo.

La colonna sonora di sabato 10 agosto sarà a cura dei Folk Notes, la ciurma più improbabile che la storia ricordi.

Salpati alla volta di Irlanda, Scandinavia e Balcani, hanno raccolto ogni nota, liberando una musica così travolgente da scatenare danze e canti ovunque approdino. E sono tornati pieni di spirito.

Letteralmente.

Domenica 11 agosto spazio ai Rabalà , la terra che suona, un viaggio musicale mediterraneo con ceramiche e fiati tra l’antico ed il contemporaneo.