Notte di San Lorenzo sulla spiaggia, tra musica e menù di pesce

Per il 10 agosto, sulla spiaggia del Bbk di Punta Marina, è in programma una cena sotto le stelle per la Notte Incantata di San Lorenzo, tra candele, luci, palloncini e vele bianche..



Un suggestivo menu di pesce, accompagnato dal Quartetto d’archi al femminile Iris Quartet, ma anche performance di danza e spettacolo del fuoco, il tutto immerso in un'atmosfera stellare.

A seguire, DJ set per ballare in pista.



E per restare in tema con la notte, in vari punti si trovano astrologhe pronte a fare il quadro astrale o natale e parlare dei segni zodiacali nati dalle mani di Giampaolo Atzeni, tratti dalla sua collezione "Segni e Sogni" a metà strada tra il Pop e la Metafisica.



Dress code: total white.

Prezzo: 48 euro (in prevendita fino al 5 agosto)

