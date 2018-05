A San Pietro in Vincoli la mostra “Pittori Sotterranei”

Dal 26 maggio al 16 giugno la sala consiliare dell’ufficio decentrato di San Pietro in Vincoli, in via Pistocchi 41/a, ospiterà la mostra Pittori Sotterranei, realizzata dagli allievi della locale scuola di pittura. La rassegna propone le opere degli artisti Natalia Andreani, Sergia Bagnara, Emanuela Bisi, Fiorella Cimatti, Veronica Conficoni, Francesca Emiliani, Massimo Fusai, Paola Maggiorelli, Flavio Maltoni, M. Cristina Montanari, Claudia Mordenti, Paola Nunziatini, Lilli Utili. L'esposizione, visitabile dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30, sarà aperta fino al 16 giugno. L’ingresso è libero. L'iniziativa è promossa dall'associazione RiBellArti in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune.