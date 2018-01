San Valentino: cena a lume di candela

Il Baraka di Lugo invita tutti a trascorrere una magica serata di San Valentino in un ambiente tranquillo e romantico. Per l'occasione niente illuminazione artificiale ma si cena esclusivamente a lume di candela (a partire dalle 19).



Due le proposte di menù a disposizione per la serata: una di pesce e una vegana.



Menù degustazione di mare € 35

Polpo arrostito e melanzane marinate al lime

Paccheri al pescespada, olive taggiasche, ciliegini e pistacchi

Trancio di tonno in crosta di sesamo su crema ai gamberi e insalata di indivia, finocchio, papaja e zenzero

Gelato allo Sherry e scaglie di cioccolato fondente



Menù degustazione vegan € 25

Crudità di carciofi, rucola, melograno e frutto della passione

Spaghetti di riso ai funghi, zucchine, carote, e salsa di soia

Sformato di ceci, pinoli, spezie e salsa rosa aromatizzata

Mousse al fondente, Rum, peperoncino e arance caramellate



Prenotazioni 0545 34455.