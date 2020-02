San Valentino in sala con il film “Chiamami col tuo nome”

Prosegue “La combriccola della pellicola”, il cineforum a tematica LGBTQ organizzato da volontari e volontarie di Acigay Dan Arevalos Ravenna, e patrocinato dall’Assessorato alle Politiche e cultura di genere.

Il secondo di cinque appuntamenti con il cinema è venerdì 14 febbraio in via Carducci 14 presso la sede di Cittattiva alle ore 20.30.

In occasione di San Valentino viene proiettato “Chiamami col tuo nome”, una storia d’amore che fa battere il cuore. Il film del 2017 diretto da Luca Guadagnino, è un adattamento cinematografico del romanzo omonimo di André Aciman e ha vinto il premio Oscar 2018 per la Migliore sceneggiatura non originale,

Al termine della proiezione si stimola un dibattito tra i/le partecipanti condotto dal giovane attivista Marco Fabbri.

Ingresso a offerta libera.