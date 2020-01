Giovedì 16 gennaio alle ore 17,30 per il piccolo festival di letteratura “Le scrittrici abitano qui” nella biblioteca della Casa delle donne di Ravenna in via Maggiore 120, Sandra Petrignani presenta il suo Lessico Femminile (Editori Laterza).

La scrittrice, autrice di numerosi romanzi, articoli, saggi - tra i più recenti La Corsara. Ritratto di Natalia Ginzburg, candidato al Premio Strega - affronta la sua libreria intima e privata e ritrova sottolineature e appunti che ricostruiscono un universo letterario ampio, pragmatico e completo. Suddivide il percorso in tappe essenziali - case, cose, amore, relazioni, lei, verità e tempo - ognuna delle quali emotivamente appoggiata ad una parentesi che le completa e le rende tracce dell’essere attraversate da donne, che con le loro parole hanno indagato e restituito il senso della vita e della scrittura. Si inizia con Nina Berberova per arrivare a Patrizia Cavalli, attraverso le voci di Woolf, Blixen, Yourcenar e di tante tante altre, ordinate in conclusione da una bibliografia preziosa e implementabile sulla prospettiva femminile mai sufficientemente indagata.