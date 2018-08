"Sanlorenzando a tutta birra": bontà romagnole e musica per far festa

Da giovedì 30 agosto a sabato 1 settembre a San Lorenzo di Lugo, nel parco delle ex scuole elementari di via Bartolotti, torna per il sesto anno consecutivo “Sanlorenzando a tutta birra”, tre serate con cappelletti, hamburger, costolette, garganelli, salsiccia, piadina e ovviamente tanta birra.

La festa propone inoltre i concerti di giovanissime band emergenti locali, due ogni sera: giovedì i Kuf e Quarto Piano, venerdì I.Esse e Le Iene, sabato Sunset Radio e Cut me, Mick. Inoltre, sabato sera torneo di “birra-pong” con ricchi premi in palio.

La festa è organizzata dai ragazzi del paese con il patrocinio del Comune di Lugo e anticipa la tradizionale festa estiva “Sanlorenzando”, che quest’anno si terrà dal 7 al 10 settembre.

Le serate sono a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza e per iniziative e bisogni del territorio. Per ulteriori informazioni, chiamare il 333 7869718.