“SanPanCarnival”, festa e cena in maschera con le magie di Bimbobell

Sabato 10 febbraio il Consiglio di Zona di San Pancrazio in collaborazione con Pro Loco Russi e il patrocinio del Comune di Russi, organizza il “SanPanCarnival”, una festa in maschera con cena a San Pancrazio, presso la scuola elementare "M. Fantozzi" di via XVII Novembre.

La festa, con inizio alle ore 19, è animata da Bimbobell di “Tu Si Que Vales” con musica, balli, giochi e magie per grandi e piccoli e Truccabimbi professionale per tutte le maschere.

Durante la festa possibilità di cenare con hamburger, patate fritte, hot dog, birra e bevande.