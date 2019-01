Rino Casadio indaga miti e folklore legato a Sant'Antonio

Venerdì 18 gennaio alle 18 nel Salone estense della Rocca di Lugo Rino Casadio, docente di restauro ceramico, terrà una conferenza sul tema “Sant’Antonio, il fuoco, il male e il porco”.

Con Sant'Antonio Abate comincia il carnevale. La leggenda narra che il maligno si manifestò sotto forma di maiale prima ancora che di femmina e la cosa da allora ha sempre sollecitato la creatività di artisti e scrittori. Da sempre il porco regna incontrastato sul periodo più grasso e licenzioso dell’anno, il carnevale: “a carnevale ogni scherzo vale e ciascuno è libero di fare i suoi porci comodi”. Quello tra la festa più trasgressiva e la bestia più allusiva è un incontro largamente annunciato, visto che la nomea del suino come sex symbol è antichissima.

Nel corso della conferenza, il professor Casadio entrerà in queste leggende per illustrare quanto ci sia di vero e come si siano evolute nel tempo.

L’iniziativa è a partecipazione libera e gratuita ed è organizzata dal Circolo Pavaglione Ceramica con il patrocinio del Comune di Lugo.