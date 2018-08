Santalbirra 2018: cappelletti e boccali tra concerti e Marescotti

Dal 22 al 26 agosto torna Santalbirra, la sagra della birra di Sant'Alberto che, come ogni anno da 23 anni, abbina le specialità culinarie romagnole ai fusti di birra e agli spettacoli musicali.



Ogni sera, a partire dalle ore 20, nello stand gastronomico sono serviti i veri piatti tipici della cucina romagnola e non solo. Cappelletti, piadina, pizza fritta, hamburger, senza scordare il mitico masticone. Ovviamente la birra è la grande protagonista di questa manifestazione.



La festa si svolge nell’area traghetto del fiume Reno; cinque le serate in programma, con band e spettacoli diversi ogni sera.



Il programma dell’intrattenimento:

Mercoledì 22 agosto: Sunset Radio + Kuf

Giovedì 23 agosto: Ivano Marescotti

Venerdì 24 agosto: Moka Club

Sabato 25 agosto: Acidi-C

Domenica 26 agosto: Miss Up + Mr Freedom