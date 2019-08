Boccali pieni e tanta musica a Santalbirra 2019

L'anteprima del Settembre Santalbertese riporta allegria e spettacolo nella campagna ravennate, da martedì 27 a sabato 31 agosto, con Santalbirra, la festa della birra giunta alla sua 24ª edizione.

Tutte le sere dalle 20, nell'area traghetto sul fiume Reno, sono presenti lo stand gastronomico con cappelletti e masticone, i gonfiabili per bambini e musica dal vivo. La festa è curata dell'associazione Santalbirra.

Martedì 27 agosto Santalbirra inaugura con lo spettacolo dei Moka Club.

Mercoledì 28 agosto spazio ai Magi Queen: il concerto è un vero e proprio spettacolo che ripercorre la storia dei Queen dagli esordi negli anni '70 fino alla scomparsa del cantante Freddie Mercury.

Giovedì 29 agosto tanti dj in scena per il live Afro Melody in Tour.

Venerdì 30 agosto uno spettacolo con la musica FolkRock e RuralPunk di Lennon Kelly e Siegel Senones.

Sabato 31 agosto gran chiuura con gli Still Alive (Kiss Tribute Band).

Ingresso gratuito.