Sapore di Martedì d’Estate: il centro vive tra degustazioni, shopping e set fotografici

Tutto pronto per il secondo appuntamento con “Sapore di Martedì d’Estate” a Faenza. Dopo il successo del primo martedì, torna infatti l’appuntamento serale settimanale che unisce spensieratezza e la possibilità di fare shopping senza fretta. L’iniziativa del Consorzio Faenza C’entro replica martedì 14 luglio, a partire dalle 19.30, con una formula che quest’anno è rinnovata per rilanciare il centro manfredo dopo l’emergenza. Passeggiare in centro, tra negozi aperti anche di sera, appuntamenti culturali, in biblioteca e al Museo Carlo Zauli, enogastronomia e ristorazione all’aperto nei dehors dei locali, ampliati per l’occasione, sono gli ingredienti dell’evento, per tornare a vivere la città e le sue attività in piena sicurezza.

Coinvolti nell’iniziativa saranno contemporaneamente i corsi Mazzini, Saffi, Matteotti, oltre alle vie Torricelli, Pistocchi, Severoli, e naturalmente piazza del Popolo, piazza della Libertà e piazza Martiri della Libertà. L’iniziativa, rimodulata in un progetto compatibile con le normative vigenti della sicurezza, mette al centro della proposta attrattiva l’apertura serale dei negozi e porta il mercato di artisti e creativi in piazza del Popolo, per rispettare il giusto distanziamento, andando così ad integrare la proposta commerciale delle vetrine del centro storico.

Alcuni negozi presentano iniziative dedicate, come ad esempio, United Colors of Benetton, in corso Mazzini, che organizza un set fotografico o, in via Torricelli, presso l’erboristeria l’Elisir presentazione del libro Il Parto Positivo e Babybrains, le Neuroscienze al servizio delle famiglie di Ilaria Cattani e torna la dimostrazione dal vivo di pittura tessuti con tinture naturali e stampe botaniche a cura dell’azienda faentina di eco-design artigianale Rawfingers. In piazza del Popolo presso il Bistrò Rossini “Knit Spritz parte 2”, un’altra serata dedicata allo “sferruzzo” accompagnato da aperitivo, a cura de Il Gomitolo Dietro l’Angolo. Alcuni locali del centro storico ospitano, accanto alle proposte gastronomiche, musica dal vivo: piano bar a cura di Andrea Tomba presso il Bar Chicco d’Oro, cena di pesce e musica con Luisa al Bar Al Moro. Il Bar della Città, in piazza Martiri della Libertà, ospita “Quarantheatre: dalle dirette Instagram al palcoscenico” e continua la mostra di Andrea Kotliarsky dedicata alle costellazioni. Il Qcorner di via Severoli propone “A tutto gusto”, un menù degustazione con l’abbinamento di 3 calici di vino e 3 tranci di pizza gourmet.

Nella cornice di piazza della Libertà continuerà ad essere presente dalle 17 il mercato straordinario di Campagna Amica, al quale partecipano esclusivamente produttori agricoli del territorio faentino, con le loro eccellenze.

In programma anche iniziative culturali. Il Museo Carlo Zauli, nell’ambito di “Padiglione Estate 2020”, organizza una visita guidata con Viola Emaldi specialista in didattica della ceramica, curatrice e critica d’arte. Previste aperture straordinarie ogni martedì con visite guidate e incontri con artisti.

Presso il prato del chiostro della Biblioteca Comunale Manfrediana alle 18 c’è “Una lettura di mezza estate” dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni: è necessaria la prenotazione allo 0546 691715 e viene suggerito di portarsi una coperta per ascoltare le letture sul prato.