“Sapore di Martedì d’estate”, serate spensierate fra aperitivi, shopping e mercatini a tema

Passeggiare in centro, tra negozi aperti anche di sera e visite guidate per tornare a vivere la città e le sue attività in piena sicurezza. Nonostante le difficoltà, il Consorzio Faenza C’entro propone anche per il 2020 l’appuntamento serale settimanale che unisce spensieratezza e la possibilità di fare shopping senza fretta. L’iniziativa, che quest’anno prende il nome di “Sapore di Martedì d’estate”, ritornerà a Faenza nei quattro martedì di luglio (7; 14; 21; 28), a partire dalle 19.30, con una formula rinnovata per rilanciare il centro manfredo dopo l’emergenza.

“Ringrazio Faenza C’entro per aver rimodulato la proposta caratteristica della loro attività in un progetto compatibile con le normative vigenti della sicurezza – ha detto il vicesindaco Massimo Isola -. È un’ottima soluzione aver messo al centro della proposta attrattiva l’apertura serale dei negozi e aver portato il mercato dei creativi in piazza del Popolo, che permette il giusto distanziamento, integrando la proposta commerciale permanente delle vetrine del centro storico. L’estate faentina vedrà una proliferazione di eventi, sarà dunque un’estate importante, un’occasione di laboratorio per rimettersi in gioco, sperimentare traiettorie nuove”.

“Saranno martedì diversi - ha aggiunto il presidente del Consorzio Faenza C’entro Sergio Scipi - per questo prendono il nome di Sapore di Martedì d’estate, ma è davvero importante aver potuto ripensarli nell’ottica di offrire serate per frequentare il centro storico, senza rinunciare a punti di attrazione e a collaborazioni con enti culturali, come la Biblioteca Manfrediana e il Museo Carlo Zauli”.

Nelle giornate dell’evento i negozi rimarranno aperti anche la sera, consentendo così ai cittadini di passeggiare per le vie e piazze del centro e fare i propri acquisti senza frenesia. Tanti locali, inoltre, proporranno nuovi spazi in dehors che permetteranno di passare una piacevole serata, per un aperitivo o una cena, nella tranquillità delle principali vie chiuse al traffico. Non mancheranno poi i mercatini a tema: in piazza del Popolo saranno presentile bancarelle con opere dell’ingegno, artigianato e produzioni artistiche. Mentre nella cornice di piazza della Libertà continuerà ad essere presente dalle 17 il mercato straordinario di Campagna Amica, al quale partecipano esclusivamente produttori agricoli del territorio faentino, con le loro eccellenze.

In programma anche le iniziative culturali.Il Museo Carlo Zaulipropone “Padiglione Estate 2020”: previsteaperture straordinarie ogni martedìcon visite guidate e incontri con artisti. Anche labiblioteca Manfredianapartecipa a “Sapore di Martedì d’estate”martedì 14 luglio alle 18 con l’appuntamento rivolto a bambini da 3 a 6 anni dal titolo“Una lettura di mezza estate” (evento a numero chiuso, necessaria la prenotazione 0546 691715).