Sapore di Sale, confermata l'edizione 2020: quattro giorni di festa a Cervia

Viene confermata anche per quest'anno Sapore di Sale, manifestazione molto atesa dai cittadini di Cervia e non solo, che torna dal 4 al 6 settembre con un’anteprima il 3 settembre.

"Con grande orgoglio da parte di questa Amministrazione anche quest’anno è stato confermato Sapore di Sale, che verrà svolto seguendo tutti i protocolli Covid, in massima sicurezza - dichiara il sindaco di Cervia Massimo Medri - Questo evento racchiude in quattro giornate la cultura e la storia cervese e per questo è sempre stato apprezzato dai cittadini e dai turisti. Tra i vari eventi al primo posto la “Rimessa del Sale”, in dialetto romagnolo “Armesa de Sel”, un momento centrale e da sempre il più partecipato".

Sapore di Sale è una manifestazione culturale ed enogastronomica che mette al centro il sale dolce di Cervia, l’oro bianco da sempre associato alla vita, alla storia e all’identità della città. Il sale è il protagonista nelle sue declinazioni storiche, culturali, culinarie, ambientali e salutistiche. Dalle visite guidate agli show cooking, Sapore di Sale coniuga folklore e divertimento in un unico grande evento. L’evento più caratteristico e tradizionale della manifestazione è la rievocazione storica dell’Armesa de sel, la distribuzione del sale di Cervia alla popolazione, dopo l’arrivo della burchiella al molo del Piazzale dei Salinari presso i Magazzini del Sale Darsena.

Un festival diffuso

La manifestazione si svolge in vari luoghi della città di Cervia: i Magazzini del Sale e il Piazzale dei Salinari, ma anche il Borgomarina e la Torre San Michele, senza dimenticare la centralissima Piazza Garibaldi e Piazza Pisacane, Piazzale Maffei. Alcuni eventi inoltre sono in programma alla Salina e alle Terme di Cervia.