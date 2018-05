Sara “Jane” Ghiotti presenta il suo disco “In mancanza d’aria”

Venerdì 4 maggio alle 22 al Sax Pub di Lugo, in largo della Repubblica 4, il quartetto guidato dalla voce di Sara “Jane” Ghiotti presenta il suo nuovo disco “In mancanza d’aria”.

Insieme alla Ghiotti (voce e arrangiamenti), sul palco ci sono Andrea Taravelli (basso), Simone Migani (piano) e Pasquale Montuori (batteria).

Il disco, uscito a marzo 2018 per Alfamusic, vuole omaggiare tre grandi compositori: Edu Lobo, Milton Nascimento e Guinga. Sara Jane, cantante di origine inglese, affronta un repertorio che delinea un viaggio nella musica popolare brasiliana, dallo choro, alla bossa nova, alla samba. Ciò che ne risulta è un originale sound jazz, che non snatura l’anima popolare del progetto, ma ne rivela una chiave forse meno considerata ovvero quella della contaminazione, vero cuore vibrante di questa musica. La cultura musicale del Brasile è il risultato del suo melting pot sociale: una terra che ospita un popolo variegato trova altrettante sfumature nella sua musica.

Gli arrangiamenti sono interamente curati da Sara Jane. Il disco prevede anche un quartetto d’archi, due flauti e un clarinetto, ma la formazione del quartetto rimane il cuore pulsante del progetto.

L’ingresso è gratuito con consumazione obbligatoria. La serata è organizzata da Jazzeventi con il patrocinio del Comune di Lugo. La direzione artistica è di Luigi Pini e Alessandro Scala. Per ulteriori informazioni, contattare Luigi Pini al numero 349 2268409.