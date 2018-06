Sara Zaccarelli presenta il nuovo album "Sing for my soul"

Mercoledì 6 giugno Sara Zaccarelli e la sua band sono ospiti live della rassegna Road to Spiagge Soul al Marlin Beach di Punta Marina. A partire dalle 21.30, l’artista presenta la sua ultima fatica discografica Sing for my soul, 9 tracce, tra cui 7 brani originali di cui è autrice.

Sing for my soul è il nuovo lavoro della cantante bolognese che viene presentato per la prima volta al Marlin Beach insieme alla sua Nu Band.

Sara Zaccarelli, dotata di una voce unica e di una presenza scenica straordinaria, è a oggi una delle artiste più rappresentative della cultura blues italiana. Iniziata all'età di 17 anni, la sua passione per la musica nera l'ha portata a partecipare a vari festival blues nazionali e internazionali, oltre ad ottenere collaborazioni con artisti del calibro di Vince Vallicelli, Pippo Guarnera, Daniele Giardina, Massimo Zanotti, Teo Ciavarella e Rick Hutton.

A Road to Spiagge Soul si esibirà con la sua formazione Sara Zaccarelli Nu band: dal 2017 nuovo è infatti l’organico della band e nuovo è soprattutto il sound, che spazia dalle radici Afro ai suoni più moderni R’n’B e Nu Soul, con qualche schiaffo Funk.

Un’atmosfera lounge e contemporanea, ma che ricorda tanto il buon vecchio Blues.