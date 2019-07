Sarah Jane Morris e il chitarrista Tony Remy in concerto al Molino Benini

Domenica 25 agosto alle ore 21.30 torna la rassegna Macinare Cultura 2019 nel territorio ravennate. Teatro di questo nuovo appuntamento è il Molino Benini di Santo Stefano che ospita la nota cantante e musicista inglese Sarah Jane Morris accompagnata dal chitarrista Tony Remy in concerto con “Sweet Little Mistery”

Sarah Jane Morris si muove tra il rock, il blues ed il jazz con un’estensione di quattro ottave da pelle d’oca. Famosa per la sua unione con i Communards a metà degli anni ’80, famosa per un’interpretazione censurata del classico ‘Me and Mrs. Jones’, Sarah Jane Morris ha sempre attirato l’attenzione tanto per il suo impegno politico quanto per la sua voce dalle radici soul e forte come un’onda sismica. Dopo molti album da solista, il raggiungimento della fama europea in ambito pop, e un variegato ventaglio di collaborazioni musicali nei dischi, nei film e sul palcoscenico, Sarah Jane Morris continua a spingere la sua carriera non convenzionale verso vette sempre più alte.

Da martedì 30 luglio a domenica 27 ottobre "Macinare Cultura 2019" ha luogo in otto Mulini storici nei Comuni di Lesignano de’ Bagni (PR), Ravenna, Castelbolognese (RA), Gaggio Montano (BO), Montese (MO), Castelfranco Emilia (MO), Premilcuore (FC) e Novafeltria (RN) Macinare Cultura 2019, seconda edizione di un progetto di valorizzazione dei mulini associati ad AIAMS (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici) e dei loro luoghi, in genere piccoli comuni posti - assieme ai mulini - in luoghi geograficamente straordinari.