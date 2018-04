Savan Funk in live insieme a Nicola Peruch

Venerdì 13 aprile alle 21.30 al Marlin Beach Aldo Betto, Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza, aka Savana Funk, ci portano in un viaggio sonoro tra suggestioni africane, richiami anglosassoni, blues e naturalmente una doppia dose di funk.

I Savana Funk sono tornati. Aldo, Blake e Youssef intraprendono un’avventura musicale sperimentando ritmiche d’ispirazione elettronica, incrociando la musica africana al genere western, echi d’oltremanica alla visione jazzistica newyorkese. Il risultato è quello di un sound singolare, energico e coinvolgente.

Dopo la pubblicazione del secondo e omonimo album lo scorso anno, che ha visto le collaborazioni di artisti come Piero Bittolo Bon, Kalifa Kone, Nicola Peruch, Danilo Mineo e Mecco Guidi, il trio è tornato in studio per la terza fatica discografica prodotta dall'etichetta Brutture Moderne.

Ospite della serata il pianista Nicola Peruch (Zucchero, Cesare Cremonini), che ha co-prodotto il disco del trio.