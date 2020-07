Sax Arts Festival: un'edizione di rilancio per tornare alla musica dal vivo

In un periodo storico difficile e del tutto inedito come quello che stiamo vivendo in questi mesi, l'edizione 2020 del Sax Arts Festival vuole rappresentare un segno di identità e legame con i territori in cui storicamente ha portato i propri concerti. Restituire una parvenza di vita normale alle comunità attraverso la musica e mantenere il senso di continuità con la storia del festival: queste le due linee guida principali seguite nel disegno della rassegna voluta fortemente dalle realtà istituzionali e culturali presenti nei territori.

Sono state proprio le Amministrazioni Comunali e le Istituzioni Culturali di Faenza, Russi e Tredozio a dare, infatti, lo slancio per un’edizione molto particolare che riprende alcune delle esperienze portate nelle stagioni più recenti dal Direttore Artistico Marco Albonetti. Un'edizione che volutamente non viene conteggiata con il numero successivo dell'ordine, come di consueto, e viene denominata appunto Sax Arts Concerti 2020 per sottolineare una volta di più la particolarità del momento.

Il programma

Sono due i progetti che si esibiranno nelle cinque date previste nel mese di luglio 2020: cinque concerti pensati anche per evitare spostamenti e sovrapposizioni in ordine alle disposizioni legate all'Emergenza Covid-19.

I tre concerti di Romance del Diablo si terranno ai Giardini della Rocca di Russi, giovedì 16 luglio alle 21, al MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, venerdì 17 luglio alle 21, e a Palazzo Fantini di Tredozio, domenica 19 luglio alle 21. Le due esibizioni del Mestizo Saxophone Quartet invece sono in programma giovedì 23 luglio alle 21, nella Piazzetta Mercatale di Tredozio, e venerdì 24 luglio alle 21, all'e-workcafè nella Corte Interna del complesso ex Salesiani di Faenza.

I concerti sono tutti con ingresso gratuito con prenotazione consigliata del posto ad esclusione del concerto di venerdì 17 luglio 2020, in programma al MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche, che prevede un biglietto di ingresso di 5 euro e la prenotazione obbligatoria del posto.

I contatti per poter prenotare i posti per i singoli concerti e per tutte le informazioni logistiche sono i seguenti:

Ufficio Cultura del Comune di Russi. 0544-587642

MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche. 0546-697311 ; info@micfaenza.org

Ufficio Cultura del Comune di Tredozio. 0546-943937

e-workafè (Complesso ex Salesiani). 0546-681877