Sbandieratori in gara con il Trofeo “Le Maioliche”

E’ in programma nel pomeriggio di sabato 23 marzo, dalle 15.30, il terzo Trofeo “Le Maioliche” che nelle precedenti edizioni ha riscosso un notevole successo di partecipazione di vari gruppi appartenenti alla Federazione Italiana Sbandieratori (Fisb).

Teatro della contesa è la palestra del Liceo “Torricelli” con ingresso libero e gratuito dal cortile di Largo Portello in fondo a via Morini, nel centro storico di Faenza. Alla competizione, realizzata con la collaborazione del Comune di Faenza, della Fisb e del Centro commerciale “Le Maioliche”, partecipano gli alfieri bandieranti di tre rioni faentini e di 11 “contrade” di altre città: Rione Verde, Rione Giallo e Rione Nero da Faenza; Città Murata da Montagnana; Rione Madonna delle Stuoie e Rione de’ Brozzi da Lugo; Rione Santa Maria in Vado, Rione Borgo San Giacomo, da Ferrara; Sbandieratori di Megliadino San Vitale, Sbandieratori Terre Sabaude da Alba; Sestiere Porta Romana, Sestiere Porta Maggiore da Ascoli Piceno e Rione Ferraia da Pescia.

Sono previste 17 esibizioni di Singolo, 17 di Coppia, e 5 di Piccola Squadra; sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale del Rione Verde si possono trovare l’elenco degli sbandieratori e l’ordine di esecuzione degli esercizi. Ai vincitori vengono consegnate sculture in ceramica realizzate da Maurizio Mengolini (artista da sempre legato al Rione Verde) e le premiazioni sono effettuate nei locali rionali in via Cavour 37 dove, oltre alla cena, si può concludere la serata partecipando al “Silent Party” organizzato dal Gruppo Storico del Rione Verde.