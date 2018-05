Sbandieratori in gara per il Trofeo del Pino Nero

Chi vuole godere dello spettacolo che offrono i migliori sbandieratori d’Italia non può mancare di assistere al Trofeo del Pino Nero, organizzato per ricordare Luca Beoni, l’alfiere 23enne del Rione di Porta Ravegnana scomparso all’alba di sabato 3 aprile 2010 in un incidente stradale a Granarolo Faentino.

L’appuntamento con la sesta edizione della manifestazione è per il pomeriggio di sabato 19 maggio nel piazzale della sede del Rione Nero in Via della Croce 14, nel centro storico di Faenza.

Nel campo di gara di 17 metri per 22, prenderà il via alle 15.30 la contesa nella specialità del Singolo, seguita alle 16.30 da quella della Coppia. Alle 17.30 ci sarà una pausa e si riprenderà alle 18, quando entreranno in competizione le Piccole Squadre ed i rispettivi Musici.

Alle 20.30 è in programma la cena preparata dagli abili cucinieri del Rione Nero, a cui è possibile partecipare dietro prenotazione e nel corso della quale avranno luogo le premiazioni di Singolo, Coppia, Piccola Squadra e Musici; a seguire sarà festa, aperta a tutti e con ingresso gratuito.

I premi in ceramica richiamano il decoro “Delle gentili donne di Faenza” (fine 15esimo secolo - inizio 16esimo). In questo scorcio di tempo le officine faentine raggiungono una propria autonomia linguistica decorativa, unitamente ad un’alta qualità tecnica, con il formarsi degli ornati caratteristici del nostro pieno Rinascimento. Ritroviamo sulle maioliche delicate rappresentazioni della figura umana pur restando circoscritte alle tipologie di singoli personaggi, come paggi, dame, musici o figure allegoriche fino al tema, comune a diverse manifatture dell'area centroitalica, delle cosiddette "belle donne" o "bellone", vivacemente dipinte, dai generosi decolletè, sontuose vesti, copricapi e dai molti nomi: Julia bella, Eugenia bella, Laura bella, Bernardina bella, Maria bella, Diana bella.

L’ingresso al sesto Trofeo del Pino Nero - Memorial Luca Beoni è libero e aperto a tutti. Informazioni e prenotazioni per la cena allo (0546) 681385 del Rione Nero, oppure scrivendo alla casella di posta elettronica rionenerofaenza@libero.it.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella palestra del Liceo scientifico “Torricelli” con ingresso da Largo Portello.