Scommessa sulla prevenzione: musica, cibo e parole per contrastare il gioco d'azzardo patologico

Il gioco patologico è ormai una problematica di cui si ha piena coscienza per questo il Comune di Cervia organizza “X Gioco: Scommettiamo sulla prevenzione”, una serie di 5 incontri dal 27 aprile al 27 maggio per educare la comunità a riconoscere i rischi del gioco patologico, informarla sul significato del marchio Slot Free ER e della scelta di aderire a questa campagna e riscoprire i valori del gioco positivo.

Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia Romagna quale azione di promozione di una cultura della legalità e della cittadinanza responsabile e si colloca nel percorso di prevenzione del rischio di dipendenze dal gioco d'azzardo che ha visto la recente approvazione di nuovi strumenti normativi che recepiscono le direttive regionali.

Molteplici le iniziative, dagli aperitivi alle cene “Slot Free” che coinvolgeranno i locali aderenti (Ristorante Dalla Dina, Bar Just e Bar Milazzo), per proseguire con attività di gioco in piazza a cura dell'associazione Area Games.

I momenti di convivialità si incroceranno con momenti di confronto e dibattito in cui professionisti e associazioni del settore informeranno e sensibilizzeranno la comunità rispetto al fenomeno del gioco d'azzardo patologico con la partecipazione del dottor Giovanni Greco responsabile del servizio dipendenze patologiche di Ravenna, la dott.ssa Chiara Pracucci psicologa esperta in gioco d'azzardo dell'associazione InSè, Massimo Manzoli del gruppo dello Zuccherificio, testimoni dei “Giocatori Anonimi”.

Fiore all'occhiello dell'iniziativa sarà “Partita Aperta”, spettacolo teatrale creato dalla compagnia ravennate AnimeSpecchianti, in programma al Teatro Comunale di Cervia il 21 maggio.

La pièce teatrale, creata per l'occasione e ad ingresso gratuito, sarà un'ulteriore occasione per ragionare sulla ludopatia e per ricevere importanti spunti di riflessione.

Le iniziative saranno curate dalla cooperativa Mosaico. Primo appuntamento 27 aprile presso Ristorante Dalla Dina, a seguire il 04 maggio zona Malva Nord ore 16.00 pomeriggio di gioco in piazza e dalle 18.30 tavola rotonda sul gioco d'azzardo patologico, 16 maggio Bar Just ore 18.30; 21 maggio Teatro Comunale ore 21.00; 27 maggio Bar Milazzo ore 18.00.

Per maggiori informazioni, si può contattare il Comune di Cervia all'indirizzo mail distanislaol@comunecervia.it o al numero 338-8837018.