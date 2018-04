Scoprendo Francesco Verlicchi: una visita guidata alla mostra

Lunedì, 23 aprile, alle 21 a palazzo Rasponi dalle Teste si terrà “Dedicato a Francesco Verlicchi”, un incontro-omaggio in onore dell’artista, scomparso dieci anni fa, protagonista, fino al 25 aprile, di una mostra allestita nello stesso palazzo Rasponi. Sarà possibile visitare la mostra e ne verrà presentato il catalogo. A raccontare del pittore Francesco Verlicchi e del suo mondo saranno gli artisti e allievi Giuliano Babini e Paolo Racagni, gli studiosi Giuseppe Bellosi e Orlando Piraccini. Porterà il saluto dell’amministrazione comunale l’assessora alla Cultura Cultura Elsa Signorino.

La mostra, a ingresso libero, è aperta dalle 15 alle 18 dal martedì al venerdì e dalle 11 alle 18 al sabato e nei festivi.

Il Comune di Ravenna ha inserito nel calendario espositivo di Palazzo Rasponi dalle Teste un ciclo di esposizioni intitolato “Novecento rivelato”, incentrato sulla riscoperta di personaggi ed aspetti significativi della vicenda figurativa ravennate del secolo appena trascorso; già attivato con l'esposizione dedicata a Giulio Ruffini nell' allestimento della donazione Luca Zambrini. Il secondo episodio di questa rassegna prevede la retrospettiva di Francesco Verlicchi (1915-2008) a dieci anni dalla sua scomparsa, dopo essere stato protagonista indiscusso della scena artistica cittadina e romagnola del suo tempo. L’esposizione può essere considerata una vera ‘antologica’ realizzata nella città nella quale Verlicchi ha operato e vissuto a lungo.

In mostra figurano oltre quaranta dipinti: ritratti, nature morte, paesaggi dagli anni ’30 agli anni ’90; tra i quali opere mai prima esposte in pubblico. Non mancano tra i tanti elementi, la preziosa serie degli acquerelli dedicata alla Fusignano “ferita” dai bombardamenti durante la Seconda guerra mondiale, il quadro datato 1957 vincitore dell'indimenticato Premio “Marina di Ravenna” ed un racconto visivo dedicato all'artista realizzato dal fotografo Bruno Ferri.