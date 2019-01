Scrisse "Meravigliosa Creatura" con Gianna Nannini, ora Mara Redeghieri canta il suo album

Sabato 19 gennaio, ore 22, all’auditorium “Arcangelo Corelli” di Fusignano arriva Mara Redeghieri che presenta l'album "Recidiva".

Donna poco allineata e ancor meno incline alla nostalgia, a 15 anni dall’uscita dagli Üstmamò e dopo aver scritto anche per altri (ha firmato Meravigliosa Creatura per Gianna Nannini), l’ex chanteuse della scena indie esce con il suo primo disco solista dal titolo Recidiva. Lo fa raccontando il “proprio adesso” del mondo liquido in cui siamo immersi, un qui e ora che somma prese di posizione politiche e privato, spiccioli di filosofia e voglia di riprendersi un’esistenza che sembra continuamente sfuggirci di mano. Lo fa ora in tour, accompagnata da cinque musicisti, in un concerto in cui ripropone anche alcuni brani del repertorio della band reggiana.

Al canto di Mara Redeghieri e ai suoni dei cinque musicisti che l'accompagnano, si affiancano i disegni live dei pittori Andrea Chiesi e Daniele Galliano.

Partecipazione gratuita.