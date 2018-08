Scultura: la personale di Paolo Spoltore

Continua fino al 21 agosto prossimo alla Galleria comunale d'arte di Faenza (Voltone della Molinella 4/6) la personale di Paolo Spoltore, che ospita una trentina di opere della sua produzione artistica dell’ultimo decennio.

Paolo Spoltore è uno scultore affermato, che nel corso dei decenni ha sperimentato, con successo, linguaggi e materiali.

Anno dopo anno la sua ricerca si è arricchita e contaminata di suggestioni e sapienze tecniche, che l’hanno portato a produrre opere di grande impatto emotivo.

Ricerca che non si è fermata nel tempo e la sua voglia di intrecciare linguaggi caratterizza tutto il suo percorso creativo.

"Con questa mostra alla Galleria della Molinella di Faenza, che da decenni è un prezioso contenitore di storie artistiche diverse," - afferma il vice sindaco e assessore alla cultura Massimo Isola - "Spoltore ci aiuta a entrare con forza nel suo mondo della scultura, un mondo ricco di magia e fascino, dove la forza e il “peso” dei materiali diventano lievi e ironici, colti e suggestivi grazie alla maestria dell’artista che li lavora. Legno, ferro o bronzo, le opere di Spoltore utilizzano materiali diversi, ma rimane una traccia chiara che unisce ogni suo lavoro".

"La sua ricerca" - conclude il vice sindaco - "è transitata in tanti luoghi espositivi italiani e sue opere sono installate a livello permanente in tante città: siamo contenti che anche la nostra Galleria comunale possa ospitare in transito queste sculture che incantano e appassionano".

Paolo Spoltore è nato a Lanciano (Chieti) nel 1946. Nel 1963 si trasferisce a Milano, dove frequenta gli accademici di Brera e si innamora della scultura. Negli anni ha l’opportunità di conoscere e relazionarsi con artisti affermati come Ennio Calabria, Carlo Levi, Franz Borghese, Valter Piacesi, Renato Castellani, Michele Cascella, Mario Ceroli e Andrea Pazienza.

Docente di Ornato e Figura modellata al liceo artistico di Pescara, poi di Plastica ed Educazione visiva all’istituto statale d’arte di Lanciano, espone dal 1966 in personali e collettive.

Diverse sue opere sono inoltre ospitate in maniera permanente in importanti musei nazionali e tedeschi.

La mostra alla Galleria della Molinella è aperta al pubblico fino al 21 agosto 2018, nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.30.