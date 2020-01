"Se questo è un uomo", letture e riflessioni sulla Shoah

In occasione della Giornata della Memoria, l'Associazione ABC, Amici della Biblioteca di Cervia, ha organizzato per sabato 11 gennaio alle ore 16 un pomeriggio di letture e riflessioni sul tema della Shoah, con la voce dell'attore cesenate Ilario Sirri e l'accompagnamento al pianoforte del maestro Pietro Beltrani.

"Se questo è un uomo", titolo dell'opera di Primo Levi, è il filo attorno al quale si dipaneranno le testimonianze sull'orrore dei lager; un invito a non dimenticare la tragedia della Shoah.

Per l'occasione in biblioteca sarà allestita la mostra “Le leggi razziali in Italia: tra collaborazionismo e indifferenza”, curata dall'Istituto Storico della Resistenza di Ravenna. Saranno inoltre presenti vetrine di libri e film curate dai bibliotecari.