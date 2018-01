I segreti delle civiltà precolombiane nelle opere di Cinzia Fontanelli

Si intitola "Civiltà precolombiane. I segreti svelati" la mostra personale di Cinzia Fontanelli, curata da Carlo Polgrossi e promossa dall’associazione culturale Sognoelektra Project Art, che viene inaugurata sabato 20 gennaio alle 17 presso la Chiesa del Suffragio di Bagnacavallo.

Sono esposte le fotografie elaborate in digitale da Cinzia Fontanelli partendo dallo scatto tradizionale di reperti, siti archeologici e persone incontrate in Messico, per arrivare alla post-produzione fino a raggiungere una rielaborazione di fotografia pittorica unita con la grafica.

Nel 2006, durante un viaggio in Messico, Cinzia Fontanelli visitò i siti Maya di Chichen Itza e Tulum, dove ebbe la possibilità di scattare fotografie delle piramidi, dei reperti archeologici e dei volti delle persone del luogo. Da quel momento l’artista prosegue lo studio sulla simbologia dei materiali precolombiani e realizza in contemporanea pitture su juta con i colori della terra e del cielo suggeriti dalla sua ricerca.

Cinzia Fontanelli, nata a Firenze nel 1960, ha vissuto tra Firenze e Ravenna e attualmente risiede a Londra. Laureata all’Accademia di Belle Arti di Ravenna è graphic web designer. Ha iniziato il suo percorso artistico attraverso la pittura per proseguire con la fotografia elaborata in digitale. Dal 2003 ha esposto pittura e fotografia nelle città di Roma, Firenze, Barletta, Cervia, Forlì, Cremona, Ravenna, Rimini, Halle (Germania), Padova, Cesena, nella provincia di Ravenna (Voltana, Cotignola, Bagnacavallo) e a Rocca Montefiore Conca.

L’iniziativa gode del patrocinio di: Comune di Bagnacavallo, Provincia di Ravenna, Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna.

La mostra è visitabile fino al 4 febbraio nei seguenti orari: dal martedì alla domenica ore 15.30-18, lunedì su appuntamento.

La chiesa del Suffragio è in via Trento Trieste.

Per informazioni:

340 6721 056

sognoelektra@yahoo.it

www.sognoelektra.com

www.cinziafontanelli.com