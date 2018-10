Segreti internazionali e terrorismo italiano negli anni di piombo

Prosegue presso la Biblioteca di Storia Contemporanea “A. Oriani” la rassegna InContemporanea. La storia si fa in biblioteca, con un ciclo di incontri dedicati all’Italia degli anni Settanta realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna.

Giovedì 18 ottobre, ore 17.30, si terrà la presentazione libro collettaneo Il mondo della guerra fredda e l’Italia degli anni di piombo. Una regia internazionale per il terrorismo? (Le Monnier Università-Mondadori Education 2017), a cura di Valentine Lomellini, docente di Storia delle relazioni internazionali e “Terrorism and Security in International History” presso l’Università di Padova.

Il volume curato da Lomellini, comprendente 13 saggi di autori fra i massimi conoscitori della materia, è incentrato su un tema particolarmente delicato: quello delle vere o presunte regie internazionali dietro la nascita e lo sviluppo del terrorismo italiano, di destra e di sinistra, con particolare riferimento al ruolo giocato dai servizi segreti delle grandi potenze, CIA e KGB, nel mondo diviso in blocchi contrapposti della Guerra fredda. Un nodo tuttora irrisolto della nostra storia nazionale, rispetto al quale molto si è supposto, e si continua a supporre, ma assai poco è stato provato con certezza.

La curatrice ne discuterà con il prof. Riccardo Brizzi (Università di Bologna) e il prof. Andrea Baravelli (Università di Bologna).