I segreti per una cucina buona e salutare

Il tour gastronomico che sta attraversando lo Stivale torna in Emilia Romagna con uno spettacolare show-cooking in programma sabato 28 aprile a partire dalle 17:00 presso lo Scavolini Store Lugo. Per l’occasione la blogger di iFood Claudia Casadio dà utili consigli per una cucina sana ma allo stesso tempo gustosa e scenografica; perché mangiare healthy non è un sacrificio: il segreto è conoscere bene gli alimenti e il modo migliore di cucinarli per soddisfare occhi, cuore e palato.

Durante lo show-cooking, gratuito e aperto al pubblico, gli ospiti possono partecipare attivamente alla realizzazione di una deliziosa ricetta che, a fine evento, possono anche assaporare.



Il sogno di tutti è riuscire a conferire un vero e proprio “effetto wow” ai propri piatti per stupire gli ospiti e farli rimanere a bocca aperta. In questi casi, il dilemma è sempre quello di saper conciliare i tre elementi fondamentali di una ricetta perfetta: gusto, estetica e salubrità. Claudia Casadio mostra al pubblico la preparazione di un piatto originale, bello, buono e sano: delle crepes alla barbabietola rossa. Dal colore rosso brillante e un sapore delicato, sono perfette per un antipasto d'effetto e fuori dagli schemi. Inoltre la barbabietola rossa è un vero concentrato di sostanze benefiche, ricca di sali minerali, fibre e vitamine. Un assaggio basta a sentirsi appagati e soddisfatti.