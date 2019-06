Selezioni aperte per il concorso “A voice for Europe: Italia”

Il Bocon Divino di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, è tappa ufficiale del Casting per il Festival Canoro Internazionale “A voice for Europe: Italia” edizione 2019. Venerdì 28 giugno il locale di via Macallo 38 ospita infatti le audizioni per essere ammessi al prestigioso Festival, giunto al suo 51° anno di vita.

I casting servono a selezionare le voci provenienti dalla Romagna e dintorni, ritenute idonee a partecipare alle semifinali della Manifestazione.

Dalle 20.30 alle 23.30 Bagnacavallo è tappa della Fase Preliminare del Festival. I concorrenti potranno esibirsi in una delle due categorie (lingua italiana o straniera) eseguendo dal vivo due brani a scelta (cover o inediti). Una giuria valuterà i talenti che potranno iscriversi direttamente alle semifinali di “A voice for Europe: Italia”.

“Una Voce per l’Europa” è una storica rassegna ideata nel 1968. Le prime edizioni portano il nome di “L’Ugoletta d’Oro”, che lasciò poi il posto a “Voci Nuove” e infine a “Una Voce per l’Europa”. Da inizio anni Ottanta il Festival venne promosso sul primo canale TV nazionale con la conduzione, fra gli altri, di Pippo Baudo e rimase in auge per 26 anni. Fra gli artisti passati dal Festival si ricordano Zucchero e Laura Pausini.