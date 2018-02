Ecco le semifinali del Pavone d'Oro. Ospiti speciali gli Avengers

Si svolge sabato sera al teatro S.Giuseppe l'ultima semifinale del concorso canoro riservato agli under 18. Lunedì sera sarà la volta del Pavone Rock.

Si sono aperte ufficialmente giovedì tra Avengers e supereroi le 3 semifinali della XXXVIII° edizione del “Pavone D’Oro”, rinominato per l'occasione “Pavengers”, concorso canoro riservato agli under 18 ideato nel 1969 da Don Italo Cavagnini. Ad aprire la serata sono stati quest'anno Spiderman, Cat Woman, l'incredibile Hulk, l'invincibile Thor, Iron man e non poteva mancare ovviamente Capitan America.

Venerdì sera si tiene la seconda semifinale mentre l'ultima è prevista sabato, sempre alle 20.30 al teatro S. Giuseppe. Al termine della serata saranno resi noti i nomi dei finalisti che si sfideranno sul palco del teatro Masini sabato 17.

Le giovani ugole in gara sabato sono:

CATEGORIA A (fino ai 9 anni):

MATILDE ARGNANI - LO SCRIVERÒ NEL VENTO

SARA BANDINI e GIULIA CAVINA - L’ALFABETO DELLE COSE BELLE

BRIGIDA PLACCI - CARO GESÙ TI SCRIVO

ANGELICA ZINZANI - NINNANEVE

LETIZIA CORTESI - KYRO

MICHELE BARTOLINI - PORTAMI A BALLARE

SARA LIVERANI - IL CIELO D'IRLANDA

CATEGORIA B1 (10 - 12 anni):

MARTA XHEBEXHIU - IL DOMANI

GIADA GUERRINI - GRAVITY

CECILIA MENETTI - NEW RULES

REBECCA PIOVAN - OLTRE L'ORIZZONTE

CATEGORIA B2 (13 - 14 anni):

ANNA ARGELLI - PORTAMI VIA

GIOVANNI BARTOLINI - L’ARCOBALENO

RENEE' MESSENG - WHEN I WAS YOUR MAN

CATEGORIA C (15 - 18 anni):

ALESSANDRA FIORENTINI - SONO SOLO PAROLE

GIADA TRIPALDI - HALLELUJAH

SOFIA CASIERI e ALIXIA MISTRAL - SAY SOMETHING

WILMA FATIMA MATSOMBE - FOUR...FIVE...SECONDS

FRANCESCA CENNI - EMOZIONI

SARA BRANDOLINI - IRONIC

BEATRICE BONOCORE - PERDERE L'AMORE

ALICE COSTA - MY HEART WILL GO ON

I brani sono accompagnati live dalle due band e dai due cori del Pavone D'oro. Conducono le serate Sandro Bucci, Enrico Palli, Mattia Del Popolo e Maurizio Tramonti.

Il Pavone Rock

Lunedì sera invece sarà la volta del Pavone Rock: l'appuntamento è per le 20.30 presso la Sala Fellini in piazza Santa Maria, 2 a Faenza.

Sul palco si alterneranno: Origins of carbon, Poison ivy, Food and Money, Revolution, Adverse, Eugenio e Bianca e Out of nova. Ospiti della serata: Elia (cantautore) e i Purple haze (vincitori della scorsa edizione).