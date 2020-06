Tra sentieri danteschi e canne di bambù riapre il Labirinto Effimero

L’inaugurazione del Labirinto Effimero di Alfonsine, dedicato quest’anno all’Inferno di Dante, è fissata per le ore 16 di sabato 13 giugno (ultimo ingresso ore 22).

Il Labirinto Effimero 2020 si estende su una superficie di 70.000 metri quadrati con oltre 2 km di percorsi (larghi più di 2 metri, onde evitare incontri troppo ravvicinati fra i visitatori) attraverso i campi di mais. Come avvenuto dal 2016, il labirinto sarà anche dinamico, in quanto all’interno del percorso sono presenti tre porte (chiamate Virgilio, con riferimento al tema dantesco) che possono essere chiuse da chi le attraversa, “costringendo” in tal modo a far cambiare sentiero a chi li segue. Il labirinto rimane aperto fino al 20 settembre 2020.

Al Labirinto Effimero si affianca anche il “Labirinto Sospeso”, con un percorso di 2,5 km su una superficie di 4.000 mq realizzato con canne di bambù sospese e altro materiale di recupero. Una vera opera di “land-art” (arte della terra), sempre uguale ma sempre diversa, perché in continua interazione sia con gli elementi della natura sia con i viandanti che lo attraverseranno. Al centro è ospitata un’installazione dal titolo “Scalata all’Inferno”, della giovane artista Laura Rambelli.

Inoltre, come da tradizione, saranno presenti le aree per grigliare con braciere e aree per fare pic-nic (distanti oltre 20 metri le une dalle altre) e, novità, sono state realizzate anche 4 aree riservate per prendere il sole. Per chi lo vorrà, negli stessi orari di apertura del labirinto, si potrà mangiare anche al ristorante dell’agriturismo. È ovviamente consigliata la prenotazione.

I labirinti hanno il patrocinio del Comune di Ravenna e rientrano nel calendario degli eventi "Viva Dante" 2020-2021, per le celebrazioni del VII Centenario della morte di Dante. I labirinti si trovano nell’Azienda agricola Galassi Carlo (via Roma, 111) ad Alfonsine.

Il costo dell’ingresso per entrambi i labirinti è di € 9 adulti, € 5 bambini (fino a 12 anni).

Info e prenotazioni cell. 335 8335233 info@galassicarlo.com