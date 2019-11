"Sentieri e sapori" si chiude con una bella passeggiata autunnale

Si conclude domenica domenica 17 novembre la rassegna "Sentieri e sapori", una serie di itinerari che fanno conoscere il territorio con la lentezza e la bellezza tipica del trekking. Mete delle escursioni sono gli agriturismi della zona, che propongono ai partecipanti pranzi speciali preparati con i loro prodotti.

“L’obiettivo - sostiene Nevio Salimbeni, responsabile di CNA Turismo Ravenna - non è solo quello di fare una “bella iniziativa” isolata ma di promuovere in maniera sostenibile ed efficace il turismo in quell’area”.

L’escursione di domenica 17 è anche l’occasione per ammirare lo splendido foliage tipico delle nostre colline in questo periodo, un fenomeno autunnale che affascina con i colori tipici della stagione in cui cadono le foglie: tutte le mille sfumature dell’arancio, del giallo, dell’ocra e della terra bruciata.

La passeggiata si svolge nella dolce valle del Lamone fino alla valle del Marzeno, tra borghi, castelli, cultura e storia di questi incantevoli luoghi.

Ritrovo e iscrizioni alle ore 8.30 presso l’agriturismo “La Vezzana”, via Lavezzana 3 a Sarna di Faenza. Tel. 0546 43128 – agriturismolavezzana@gmail.com

Al rientro, pranzo (per chi lo desidera) sempre presso lo stesso Agriturismo.