"Sentieri e Sapori": visite tra valli, castelli e piatti collinari

Riprendono domenica 24 marzo e proseguono fino a domenica 26 maggio, le 9 escursioni di Sentieri e Sapori lungo i sentieri delle colline della Romagna faentina e del Parco della Vena del Gesso. Il successo straordinario di partecipazione della edizione conclusasi lo scorso 18 novembre che ha visto oltre 700 presenze alle escursioni autunnali, si rinnova con un nuovo appuntamento primaverile lungo i sentieri delle nostre colline, nella fase di risveglio della natura.

Il progetto Sentieri e Sapori, giunto alla quarta edizione, si ripresenta nella formula ormai collaudata ma vincente di coinvolgere nel progetto gli agriturismi del territorio che, per l’occasione, presentano al pubblico le loro specialità. A loro si affiancano le guide ambientali professioniste che accompagneranno i visitatori e faranno conoscere le storie e il territorio delle nostre colline.

In questa edizione primaverile saranno coinvolti 9 agriturismi: tutte le domeniche appuntamento alle 8,30 presso la sede dell’agriturismo, poi ci si inoltra lungo i sentieri accompagnati dalle guide escursionistiche, rientro per il pranzo. Una formula semplice per conoscere aneddoti, visitare il territorio e gustare allo stesso tempo le specialità gastronomiche.

“Con questo progetto - sottolinea Gian Piero Zama, della Presidenza territoriale CNA - abbiamo voluto promuovere e valorizzare la nostra area collinare, unendo il tema dell’accoglienza e della ricettività alberghiera ai sapori e alla qualità gastronomica che caratterizza il nostro territorio. Un modo semplice, ma efficace per dare sostegno alle attività economiche che si sono impegnate nel progetto”.

“Il nostro obiettivo – evidenzia Nevio Salimbeni, responsabile di CNA Turismo - è quello di proseguire in un percorso che ci può aiutare a far crescere il tessuto economico dell’area collinare. In questo, abbiamo voluto coinvolgere il Parco della Vena del Gesso oltre ad If Tourism Company e a Destinazione Romagna, la società della Regione per la promozione turistica”.

“Dobbiamo essere in grado, infatti – conclude Salimbeni - di comunicare le opportunità che offre questo territorio anche al di fuori dei nostri confini. Un doveroso ringraziamento va al GAL Altra Romagna che ha sostenuto il progetto mettendo a disposizione le risorse necessarie alla sua realizzazione”.

Il calendario delle escursioni

Domenica 24 marzo - Percorso dalla valle del Lamone alla valle del Marzeno alla scoperta di borghi e Castelli; lunghezza circa km. 9.00 dislivello m. 300 tempo cammino ore 3.30 Difficoltà adatto a tutti

Guida escursione Francesca Melandri 348 9211013

Pranzo all’ Agriturismo La Vezzana Via Lavezzana 3 Località Sarna di FAENZA )

Telefono: 0546 43128; cell. 329 7411029 Sito: WWW.AGRITURISMOLAVEZZANA.IT

e-mail : info@agriturismolavezzana.it e-mail : cara10480@gmail.com

Pranzo in agriturismo al costo di € 20,00

Domenica 31 marzo - Camminata sulle colline di Riolo Terme e della Serra di Castel Bolognese alla ricerca dei Buldur i vulcanetti di Bergullo, nascosti lungo il Rio Sanguinario; lunghezza circa km. 9.00 dislivello m. 250 tempo cammino ore 3.00 Difficoltà facile

Guida Escursionistica: Francesco Rivola, telefono 335 5423339 e-mail francesco.rivola@alice.it

Pranzo Agriturismo La Querciola Via Campolasso, 4 Riolo Terme.

Telefono 0546 74077- cell. 335 5704378 – Sito www.agriturismolaquerciola.it E-mail: contatti@querciola.it

Pranzo in agriturismo al costo di € 20,00

Domenica 7 aprile - Camminata tra le valli del rio Ferrato e le valli del rio Basino lungo i sentieri dei calanchi; lunghezza circa km. 8.00 dislivello m. 450 tempo cammino ore 3.30 Difficoltà media

Guida Escursionistica: Stefano Schiassi, telefono 328 7414401 E- mail stefanoschiassi@gmail.com

Pranzo all’Agriturismo Gualdo di Sotto Via Gualdo 2 - località Isola di Riolo Terme

Telefono: 0546 74103; cell. 333 4949036; cell. 334 3797819

Sito: WWW.AGRITURISMOILGUALDODISOTTO.COM e-mail info@agriturismoilgualdodisotto.com

Pranzo in agriturismo al costo di € 20,00

Ritrovo ore 8,30 presso il parcheggio del parco fluviale Riolo Terme

Domenica 14 aprile - Tra torri, antiche ville, chiese e i luoghi leggendari tra streghe, fattucchiere e cavalieri giganti. lunghezza circa km. 9.00 dislivello m. 250 tempo cammino ore 3.00 Difficoltà facile

Guida Escursionistica: Stefano Schiassi, telefono 328 7414401 E- mail stefanoschiassi@gmail.com

Pranzo all’Agriturismo Castagnolo Via Fabbrica 3 Casola Valsenio

Telefono 340 2504299 - 328 4397125 E-mail: agrcastagnolo@libero.it

Pranzo in agriturismo al costo di € 20,00

Ritrovo presso Agriturismo

Domenica 28 aprile - Tra i calanchi del Rio Chiè nei sentieri del Parco della Vena del Gesso e delle torri medioevali lunghezza circa km. 9.00 dislivello m. 350 tempo cammino ore 3.30 Difficoltà media

Guida Escursionistica: Stefano Schiassi, telefono 328 7414401 E- mail stefanoschiassi@gmail.com Pranzo all’Agriturismo Rio Manzolo Via Trieste, 99 Villa Vezzano Brisighella

Telefono 0546 89084 - cell. 339 7990144 – Sito www.riomanzolo.it E-mail: riomanzolo@gmail.com

Pranzo in agriturismo al costo di € 20,00

Domenica 5 maggio - Percorso lungo i sentieri dei Partigiani nei luoghi della battaglia di Purocielo e Ca’ di Malanca lunghezza circa km. 9.00 dislivello m. 430 tempo cammino ore 3.30 Difficoltà medio

Guida Escursionistica: Massimiliano Pitea telefono 3391337271 E- mail info@escursioniconsapevoli.it

Pranzo all’Agriturismo Relais Borgo Rossi Via Purocielo 3 – località S. Eufemia – Brisighella - Telefono 0546 88163

Sito: www.borgorossi.it/ E-mail prenotazioni@borgorossi.it

Pranzo in agriturismo al costo di € 20,00

Domenica 12 maggio - Camminata sulle colline di Casola Valsenio lungo i sentieri percorsi dai partigiani e dagli Alleati per la conquista di Monte Battaglia; lunghezza circa km. 10.00 dislivello m. 500 tempo cammino ore 3.30 Difficoltà madio-facile

Guida Escursionistica: Stefano Schiassi, telefono 328 7414401 E- mail stefanoschiassi@gmail.com

Pranzo all’ Agriturismo il Casolare di Manuela Via Cortine 4 – 48032 Casola Valsenio

Telefono 0546 75068 - WhatsApp 346 3234099 E-mail: ilcasolaredimanuela@gmail.com

Pranzo in agriturismo al costo di € 20,00

Ritrovo ore 8,30 di fronte al Municipio di Casola Valsenio

Domenica 19 maggio - Camminata ai piedi della Vena del Gesso Romagnola, fino ai resti della antica Rocca di Tossignano, tra grotte, forre e vigneti dalle uve pregiate, lunghezza circa km. 8.00 dislivello m. 400 tempo cammino ore 3.00 Difficoltà facile.

Guida Escursionistica: Stefano Schiassi, telefono 328 7414401 E- mail stefanoschiassi@gmail.com

Ritrovo alla Cantina Vinicola Tramosasso Via Raggi 1/b Borgo Tossignano – Telefono 0542 91149 cell. 328 7362378

Sito: www.cantinatramosasso.com E-mail: foschi_az.agricola@libero.it

Pranzo fra le vigne della cantina nel cuore del Parco della Vena del Gesso, al costo di € 20,00

Ritrovo presso Agriturismo

Domenica 26 maggio - Lungo le vie dell’antico borgo di Brisighella al cospetto dei 3 colli con la Torre, la Rocca e il Parco Geologico del Monticino, con il nuovo percorso geologico, dove storia, natura e gastronomia si fondano nel piacere di vivere. lunghezza circa km. 9.00 dislivello m. 250 tempo cammino ore 3.00 Difficoltà facile.

Guida Escursionistica: Massimiliano Pitea telefono 3391337271 E- mail info@escursioniconsapevoli.it

Degustazione presso Agriturismo Ca’ di Mezzo, Via Baccagnano 12 Brisighella Telefono: 339 4108573; 338 7150198;

Sito: WWW.CADIMEZZO.IT E-mail: INFO@CADIMEZZO.IT

degustazione in agriturismo al costo di € 12,00

Ritrovo presso Agriturismo