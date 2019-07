Serata country-romagnola tra cowboy, hamburger e cibo contadino

Dopo le tappe in città, il Festival itinerante del Cibo contadino promosso da Coldiretti e Campagna Amica Ravenna arriva al Bosca Ranch di Classe (via Bosca 64) per una serata country-romagnola.



Venerdì 2 agosto, dalle ore 20, animazione in stile vecchio West e cena del cowboy attorno al falò nell’aia dell’agriturismo yankee recentemente premiato con l’Oscar Green 2019, il premio all’innovazione giovane in agricoltura assegnato da Coldiretti Giovani Impresa Emilia-Romagna. Non mancherà l’animazione con la musica dei Wild Angels, scuola di ballo e battesimo della sella per i più piccoli.

Protagonista, ovviamente, il cibo contadino con il mitico Bosca Hamburger a base di carne limousine 100%, allevata in azienda, accompagnato da patatine dell’orto. Per rinfrescarsi tanta buona frutta a km0, la birra agricola del Birrificio La Mata di Solarolo e i vini autoctoni dell’azienda agricola Alessandra Ravagli. Prenotazione raccomandata al 339 4485162.