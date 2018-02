Serata da brividi con gli autori del giallo e del thriller romagnolo

In programma un Giovedì di paura al Grinder con gli scrittori della casa editrice Clown Bianco Edizioni. La rassegna culturale curata da Ivano Mazzani inaugura il mese con il miglior thriller indipendente italiano, in scena il giovedì 1° marzo alle 18.00. Ospiti Massimo Padua, Nevio Galeati, Vania Rivalta e Stefano Mazzesi.

Ci deve essere una qualità speciale nell'aria romagnola (la nebbia, l'umidità soffocante, il silenzio delle pianure?) capace di spiegare il grande successo che hanno avuto, nella nostra terra, generi come il thriller e il noir – basti pensare che siamo arrivati alla creazione di vere e proprie riletture autoctone del genere, come il “gotico rurale” di Eraldo Baldini, famoso in tutta Italia.

Se ci sono persone capaci di fare chiarezza su questo punto, sono proprio i fondatori della casa editrice Clown Bianco, ospiti del Grinder Coffee di Lab di via di Roma il prossimo 1° marzo, come sempre a ingresso libero alle 18.

Fondata nel 2016 dalla giornalista Vania Rivalta, dallo scrittore Stefano Mazzesi e dal libraio Matteo Diversi, la casa editrice ravennate Clown Bianco si sta già facendo notare a livello nazionale come punto di riferimento per gli appassionati della letteratura di genere indipendente. Il Clown Bianco è infatti specializzata nella letteratura noir, gialla e thriller, e ha già all'attivo 8 pubblicazioni.

Una di queste, la raccolta “I Clown Bianchi. 13 storie d'autore”, pubblicata l'anno scorso per festeggiare il primo anno d'attività della casa editrice, sarà al centro dell'incontro al Grinder. Il volume è arricchito dalla collaborazione di alcuni dei narratori di genere più affermati a livello nazionale. Per fare solo i nomi del nostro territorio, possiamo citare Eraldo Baldini, Gianluca Morozzi, Massimiliano Venturini e Massimo Padua.

E sarà proprio Padua, assieme a Nevio Galeati, un altro grande protagonista della scena culturale ravennate, direttore creativo del festival GialloLuna NeroNotte nonché autore anch'egli di una storia della raccolta, a presentare, assieme a Rivalta e Mazzesi, il ricco volume da brivido.