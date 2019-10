Serata di musica "western" con Red Wine e Country Owls

Il primo sabato live stagionale del Mama's Club di Ravenna è tutto affidato alla musica country & bluegrass. Sul palco sabato 19 ottobre, dalle 21.30, salgono Red Wine e Country Owls.

Red Wine è una delle più importanti band acustiche Europee, in attività fin dal 1978, con uno stile che abbraccia il bluegrass tradizionale e contemporaneo, il country, il gospel e sfiora lo swing. Nel corso di questi 40 anni RED WINEè stata molto attiva in Italia ed in Europa, suonando nei maggiori festival internazionali e dividendo il palco con artisti quali New Grass Revival, Hot Rize, Nashville Bluegrass Band, DoyleLawson&Quicksilver, Nickel Creek, oltre che collaborando attivamente con altri quali Peter Rowan, Tony Trischka e Tim O’Brien. Tra le numerose partecipazioni a trasmissioni radiofoniche e televisive ricordiamo nel 1985 quella al fortunato programma di Renzo Arbore su RAI 2 "Quelli della Notte".

Dal 1995 il gruppo ha suonato intensivamente anche negli Stati Uniti, conquistando un seguito ed una reputazione anche oltreoceano e ricevendo una calorosa accoglienza nei dei principali Festival in cui ha partecipato.

Il trio “The Country Owls”, formato da Stefano Sirotti, Federico Baldassarri e Filippo Bernardi è un gruppo di matrice acustica che esegue country, western e bluegrass. La band ha preso vita nella primavera del 2012 ed unisce tre appassionati musicisti che hanno affrontato percorsi molto diversi, ma accomunati dall'amore per la musica tradizionale statunitense.

The Country Owls presentano un repertorio musicale che tocca i vari sotto-generi che compongono il variegato mosaico della musica country, passando dallo stile western al folk, dal bluegrass al gospel. La collaborazione tra i componenti dei Country Owls nel corso del tempo è sfociata naturalmente nella composizione di brani originali.

I tre membri del gruppo, alternandosi nell'uso dei vari strumenti musicali, nelle voci soliste e nei cori, danno vita ad uno spettacolo coinvolgente, ricco di sentimento e suggestioni diverse, certamente inusuale nel contesto italiano.

Ingresso 12 euro.