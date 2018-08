Serata "figli dei fiori" con il Flower Party

Il Singita di Marina di Ravenna saluta il mese di agosto con l’ormai tradizionale appuntamento del Flower Party.

Oltre alla magia del mare e del sole, la sera di venerdì 24 a deliziare i partecipanti all’evento sarà la ormai celebre compagnia di artisti Singita Nouveau Cirque, che si esibiranno in performance artistiche dal vivo coinvolgendo gli spettatori.

Per partecipare, però attenzione a non dimenticare il dress code rigorosissimo. La parola d’ordine è “hippy & flower”. Da indossare nelle sue mille versioni: vestiti con stampe a fiori, mini short, fiori tra i capelli o le trendy coroncine.

Questo scenario floreale non può non rimandare con la memoria all’epoca dei “figli dei fiori”. La serata è un omaggio ai mitici anni Settanta, quando la libertà diventava per la prima volta uno stile, i capelli lunghi una moda e le “zampe d' elefante” dei pantaloni un must. Proprio di quegli anni, infatti, sarà la musica che coinvolgerà tutta la spiaggia da subito dopo il tramonto fino alle 2 del mattino selezionata dal dj Alex G.

Per l’occasione anche i clienti avranno a diposizione gli acconciatori di Vittorio Parrucchieri di Ravenna e il bellissimo trucco di Arianna Barlini per potersi calare ancora di più nell’atmosfera di quegli anni.

Gli anni 70 sono anche quelli dell’Arte in tutte le sue sfaccettature; così quella sera il pittore Andrea Esposito realizzerà dal vivo un quadro legato al tema della serata.