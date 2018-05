Serata heavy con Fozzy e Mr Big al Rock Planet

Serata graffiante al Rock Planet di Pinarella di Cervia il 31 luglio salgono sul palco i Mr Big. Il live della rock band con il fenomenale chitarrista Paul Gilbert viene aperto da un altro gruppo statunitense, i Fozzy. Appuntamento alle 21.00.

I Mr. Big sono un gruppo hard rock statunitense formatosi nel 1988 a Los Angeles. All'attivo vantano 25 album, di cui l'ultimo, Defying Gravity, risale a luglio 2017. Negli anni hanno pubblicato singoli di successo come To Be with You e Just Take My Heart.

I Fozzy sono un gruppo heavy metal statunitense fondato nel 1999. La band ha avuto un buon successo soprattutto grazie al loro frontman e cantante, Chris Jericho, già noto grazie alla sua carriera di wrestler.

Biglietti a 28 euro.