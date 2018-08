Serata indie-rock in compagnia dei Sunday Morning

Sono i Sunday Morning i protagonisti di sabato 18 agosto all'Hana-Bi di Marina di Ravenna, un live che comincia alle 21.30.

In apertura ci sono i Solaris. Ingresso libero.

I Sunday Morning sono entrati in casa Bronson Recordings col loro "Let it Burn", il disco perfetto per una giornata di primavera sotto il portico. Sempre a cavallo in maniera traversale tra indie-rock d'annata, momenti post-rock, sperimentazione, momenti corali e songwriting dei grandi maestri, i Sunday Morning tornano ai piedi della duna.

"Let It Burn" si presenta come una raccolta ideale di brani romantici e sonorità dal sapore di West Coast, perfette per accompagnare una serata in veranda. Attiva dal 1998 e nota per aver aperto in tour a band del calibro di The National, Karate, Yuppie Flu e Archie Bronson Outfit, la band riesce a unire la scuola power-pop alla tradizione folk-rock “Americana”. Quella dei Sunday Morning è sempre stata una formula molto originale che sfugge alle classiche definizioni, sempre a cavallo in maniera traversale tra indie-rock d'annata, momenti post-rock, sperimentazione, momenti corali e songwriting dei grandi maestri. Il disco della band è stato pubblicato anche in vinile.