Serata jazz con il trio guidato dal pianista Pietro Beltrani

Venerdì 6 aprile alle 22 al Sax Pub di Lugo, in largo della Repubblica 4, si tiene il concerto del pianista Pietro Beltrani, con Felice del Gaudio al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria.

L’inedita formazione propone un programma dedicato a pianisti come Bill Evans, Oscar Peterson e Michel Petrucciani, oltre che a numerosi brani originali di Pietro, tra cui alcuni alla prima esecuzione in assoluto.

Pietro Beltrani si diploma da privatista a soli 18 anni al conservatorio “Gioachino Rossini” di Pesaro con lode. Ha ottenuto il diploma all'accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, studiando con Franco Scala e in seguito con Piero Rattalino. Nel corso degli anni ottiene vari primi premi in concorsi a livello nazionale e internazionale. Nel 2013 vince il riconoscimento come “Outstanding musician” durante gli Umbria Jazz Clinics diretti dai maestri del Berklee College of music di Boston. Si è esibito in tutta Italia, suonando in importanti teatri italiani, tra cui La Fenice di Venezia, il Manzoni di Bologna, il Teatro delle celebrazioni di Bologna, il Vittoria di Torino, il Teatro comunale di Firenze, l’Accademia filarmonica di Bologna, eccetera. Ha collaborato come pianista con l’Orchestra sinfonica di Sanremo, con cui ha preso parte a numerosi grandi eventi. A maggio 2016 fa il suo debutto alla Carnegie Hall di New York. Nel 2016 porta a compimento il primo disco, My perfect day, mentre è del 2017 il suo ultimo lavoro, intitolato Life.

L’ingresso è gratuito con consumazione obbligatoria. La serata è organizzata da Jazzeventi con il patrocinio del Comune di Lugo. La direzione artistica è di Luigi Pini e Alessandro Scala. Per ulteriori informazioni, contattare Luigi Pini al numero 349 2268409.