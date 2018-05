Serata Pink Floyd alla Festa dello Sport

In occasione della 21^ Festa dello Sport, sabato 26 maggio il Campo Sportivo di San Pietro in Vincoli ospita il concerto dei Floyd Machine. Uno spettacolo completo di effetti audio, maxiproiezioni sullo schermo circolare, ledwall, effetti luci, fuochi pirotecnici ed ovviamente esecuzioni musicali e vocali in tributo ai mitici Pink Floyd.

Appuntamento da non perdere per ascoltare alcuni dei maggiori successi, da "Dark side of the moon" a "The Wall" senza dimenticare "Wish you were here" e "Division Bell".

Presenti anche gli stand gastronomici e spettacoli al coperto, tutti i giorni a ingresso libero dal 18 al 28 maggio.

La Festa dello Sport, organizzata da U.S.S.P. in Vincoli, con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Ravenna, destinerà i proventi ricavati al mantenimento della Società Sportiva.