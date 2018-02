Serata "Pop the Rock": si balla in pieno centro

Venerdì 2 febbraio serata Pop the Rock alla Sala Rinascita (ex Strocchi), in via Maggiore 71, in pieno centro a Ravenna. Si balla in pista con la musica dei dj Babo e Rone.

La festa inizia alle 22.30 e l'ingresso costa 10 euro con una consumazione (donna omaggio entro le 23.30).